Про це повідомили на офіційній сторінці дендропарку у Facebook.
Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою.
Стан інших втрат поки що оцінити важко.
Весь персонал, на щастя, живий та в безпеці.
Довідка. Дендропарк “Добропарк” із квітучими долинами відкрили поблизу села Мотижин Макарівського району лише навесні 2020 року. Перший сезон роботи парку подарував відвідувачам 1 270 000 тюльпанів, лавандову галявину, самшитову долину, сад петуній та поля ліатрісу. А до зимових свят тут відкрили будинок різдвяного чарівника.
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