Російські війська завдали нещадного удару по одному з улюблених місць відпочинку киян та мешканців області - "Добропарку". Повністю знищений головний будинок, в якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі.

Про це повідомили на офіційній сторінці дендропарку у Facebook.

Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою.

Стан інших втрат поки що оцінити важко.

Весь персонал, на щастя, живий та в безпеці.

Довідка. Дендропарк “Добропарк” із квітучими долинами відкрили поблизу села Мотижин Макарівського району лише навесні 2020 року. Перший сезон роботи парку подарував відвідувачам 1 270 000 тюльпанів, лавандову галявину, самшитову долину, сад петуній та поля ліатрісу. А до зимових свят тут відкрили будинок різдвяного чарівника.