За наказом міністерства інформації Білорусі провайдери заблокували доступ до сайтів видань "Наша Ніва" та "Навіны".

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by та редакції “Наша Ніва” та “Навіны” у Telegram.

“Сайт Naviny.by заблокований. За нашою інформацією, рішення про блокування прийнято ввечері в п’ятницю Міністерством інформації. Разом з нами під блокування потрапило щонайменше ще одне незалежних онлайн-видання — “Наша Ніва”, — повідомили у “Навінах”.

Наразі редакція сайту працює у соціальних мережах та готує запуск “дзеркала” свого основного сайту.

Видання “Наша Ніва” звернулося у соцмережах до своїх підписників і деякі з них розповіли, що під час спроб зайти на сайт видання бачили повідомлення про те, що провайдер обмежив доступ до ресурсу на підставі рішення міністерства інформації, прийнятого відповідно до закону “Про засоби масової інформації”.

Редакція видання так само продовжує роботу через соцмережі.

У коментарі виданню TUT.by представники одного з білоруських провайдерів підтвердили, що обмежили доступ за рішенням влади.

“Сайти потрапляють в список ресурсів обмеженого доступу […] Список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний для інтернет-провайдерів”, — пише видання.

Зауважимо, що сайти також недоступні для користувачів з України:

TUT.by нагадує, що рівно тиждень тому в Білорусі були заблоковані понад 70 сайтів. У списку опинилися як ЗМІ (“БелТА”, “Белсат”, “Трибуна”, “Єврорадіо” та інші) так і сайти громадських ініціатив. В міністерстві журналістам відмовили у відповіді на запитання щодо причин блокування.