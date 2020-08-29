Про це повідомляє білоруське видання TUT.by та редакції “Наша Ніва” та “Навіны” у Telegram.
“Сайт Naviny.by заблокований. За нашою інформацією, рішення про блокування прийнято ввечері в п’ятницю Міністерством інформації. Разом з нами під блокування потрапило щонайменше ще одне незалежних онлайн-видання — “Наша Ніва”, — повідомили у “Навінах”.
Наразі редакція сайту працює у соціальних мережах та готує запуск “дзеркала” свого основного сайту.
Видання “Наша Ніва” звернулося у соцмережах до своїх підписників і деякі з них розповіли, що під час спроб зайти на сайт видання бачили повідомлення про те, що провайдер обмежив доступ до ресурсу на підставі рішення міністерства інформації, прийнятого відповідно до закону “Про засоби масової інформації”.
Редакція видання так само продовжує роботу через соцмережі.
У коментарі виданню TUT.by представники одного з білоруських провайдерів підтвердили, що обмежили доступ за рішенням влади.
“Сайти потрапляють в список ресурсів обмеженого доступу […] Список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний для інтернет-провайдерів”, — пише видання.
Зауважимо, що сайти також недоступні для користувачів з України:
TUT.by нагадує, що рівно тиждень тому в Білорусі були заблоковані понад 70 сайтів. У списку опинилися як ЗМІ (“БелТА”, “Белсат”, “Трибуна”, “Єврорадіо” та інші) так і сайти громадських ініціатив. В міністерстві журналістам відмовили у відповіді на запитання щодо причин блокування.
- 27 серпня правоохоронці затримали майже 20 представників ЗМІ під час акції протесту на площі Свободи у Мінську.
- Раніше повідомлялося, що у Мінську силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу “Дождь”. Також під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявляв, що данський журналіст зазнав нападу з боку правоохоронців під час масових протестів у Білорусі.
- 12 серпня білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” та журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
- Згодом міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв дав журналістам рекомендацію “не лізти в пекло”, щоб не піддаватися насильству з боку правоохоронців під час протестів.