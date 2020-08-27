Протести у Білорусі: В Мінську на акції затримано близько 20 журналістів — фото, відео

Про це повідомляють #Букви з посиланням на білоруські опозиційні ЗМІ.
У четвер, 27 серпня, після вчорашнього розгону демонстрантів та блокування людей у приміщенні костелу, громадяни почали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи в центрі Мінська.
На місце прибула й велика кількість представників ЗМІ у відповідних жилетах з написом “Преса”. Правоохоронці спершу зібрали журналістів біля свого автобусу задля перевірки документів.
!!!На пл.Свободы массово задерживают представителей СМИ. pic.twitter.com/VC4ax56xlW
— Anton Motolko (@Motolko) August 27, 2020
Згодом було затримано близько двох десятків представників ЗМІ. За даними TUT.by, серед них — працівники білоруських видань (“Наша Ніва”, “Радыё Свабода”, БелаПАН, Белсат, “Комсомольская правда в Беларуси”), міжнародних видань (АР, Reuters) та кількох російських (ТАСС, РИА Новости). Близько 20 осіб було доставлено у Жовтневий райвідділок. Згодом було доставлено ще близько шести.
За інформацією видання “Наша Ніва”, у журналістів збирають документи, техніку, просять вимкнути телефони.
В МВС запевняють, що журналісти доставлені виключно для перевірки документів, що підтверджують законність їхньої професійної діяльності. Журналістів зареєстрованих ЗМІ, а також іноземних журналістів, акредитованих при Міністерстві закордонних справ, обіцяють відпустити.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, після масового затримання журналістів на площі Свободи зібралося кілька сотень протестувальників. Вони встали колоною і рушили в бік площі Незалежності, співаючи гімн та скандуючи “Свободу!”.
На площі Незалежності затримання журналістів продовжилися. Правоохоронці просять не вести зйомку. “Наша Ніва”, зазначає, що затримують переважно чоловіків-співробітників ЗМІ.
Нагадаємо, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Раніше повідомлялося, що у Мінську силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу “Дождь”. Також під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявляв, що данський журналіст зазнав нападу з боку правоохоронців під час масових протестів у Білорусі.
12 серпня білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” та журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
Згодом міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв дав журналістам рекомендацію “не лізти в пекло”, щоб не піддаватися насильству з боку правоохоронців під час протестів.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- У суботу, 15 серпня, в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
- 18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.
- 19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.