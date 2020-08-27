Протести у Білорусі: В Мінську на акції затримано близько 20 журналістів — фото, відео

Правоохоронці затримали близько 20 представників ЗМІ під час акції протесту на площі Свободи у Мінську.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на білоруські опозиційні ЗМІ.

У четвер, 27 серпня, після вчорашнього розгону демонстрантів та блокування людей у приміщенні костелу, громадяни почали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи в центрі Мінська.

На місце прибула й велика кількість представників ЗМІ у відповідних жилетах з написом “Преса”. Правоохоронці спершу зібрали журналістів біля свого автобусу задля перевірки документів.

!!!На пл.Свободы массово задерживают представителей СМИ. pic.twitter.com/VC4ax56xlW — Anton Motolko (@Motolko) August 27, 2020

Згодом було затримано близько двох десятків представників ЗМІ. За даними TUT.by, серед них — працівники білоруських видань (“Наша Ніва”, “Радыё Свабода”, БелаПАН, Белсат, “Комсомольская правда в Беларуси”), міжнародних видань (АР, Reuters) та кількох російських (ТАСС, РИА Новости). Близько 20 осіб було доставлено у Жовтневий райвідділок. Згодом було доставлено ще близько шести.

За інформацією видання “Наша Ніва”, у журналістів збирають документи, техніку, просять вимкнути телефони.

В МВС запевняють, що журналісти доставлені виключно для перевірки документів, що підтверджують законність їхньої професійної діяльності. Журналістів зареєстрованих ЗМІ, а також іноземних журналістів, акредитованих при Міністерстві закордонних справ, обіцяють відпустити.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, після масового затримання журналістів на площі Свободи зібралося кілька сотень протестувальників. Вони встали колоною і рушили в бік площі Незалежності, співаючи гімн та скандуючи “Свободу!”.