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Протести у Білорусі: В Мінську на акції затримано близько 20 журналістів — фото, відео

Правоохоронці затримали близько 20 представників ЗМІ під час акції протесту на площі Свободи у Мінську.

Четвер, 27 серпня 2020, 19:36

Про це повідомляють #Букви з посиланням на білоруські опозиційні ЗМІ.

У четвер, 27 серпня, після вчорашнього розгону демонстрантів та блокування людей у приміщенні костелу, громадяни почали збиратися на акцію солідарності на площі Свободи в центрі Мінська.

На місце прибула й велика кількість представників ЗМІ у відповідних жилетах з написом “Преса”. Правоохоронці спершу зібрали журналістів біля свого автобусу задля перевірки документів.

Згодом було затримано близько двох десятків представників ЗМІ. За даними TUT.by, серед них — працівники білоруських видань (“Наша Ніва”, “Радыё Свабода”, БелаПАН, Белсат, “Комсомольская правда в Беларуси”), міжнародних видань (АР, Reuters) та кількох російських (ТАСС, РИА Новости). Близько 20 осіб було доставлено у Жовтневий райвідділок. Згодом було доставлено ще близько шести.

За інформацією видання “Наша Ніва”, у журналістів збирають документи, техніку, просять вимкнути телефони.

В МВС запевняють, що журналісти доставлені виключно для перевірки документів, що підтверджують законність їхньої професійної діяльності. Журналістів зареєстрованих ЗМІ, а також іноземних журналістів, акредитованих при Міністерстві закордонних справ, обіцяють відпустити.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, після масового затримання журналістів на площі Свободи зібралося кілька сотень протестувальників. Вони встали колоною і рушили в бік площі Незалежності, співаючи гімн та скандуючи “Свободу!”.

На площі Незалежності затримання журналістів продовжилися. Правоохоронці просять не вести зйомку. “Наша Ніва”, зазначає, що затримують переважно чоловіків-співробітників ЗМІ.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року. Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Раніше повідомлялося, що у Мінську силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу “Дождь”. Також під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.

12 серпня білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” та журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Згодом міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв дав журналістам рекомендацію “не лізти в пекло”, щоб не піддаватися насильству з боку правоохоронців під час протестів.

Теги: протести в Білорусі, Білорусь, журналіст

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