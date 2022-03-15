Про це йдеться в іспанській газеті El Pais.

Мовиться про 85-ти метрову яхту “Valerie”, яка була пришвартована у порту міста Барселона. ЇЇ вартість оцінюють у 130 мільйонів євро.

Головне управління торгового флоту арештувало яхту у зв’язку з європейськими санкціями проти російських олігархів. А яхта “Valerie” належить Сергію Чемезову – главі російської державної корпорації “Ростех”, яка створена в кінці 2007 року для сприяння в розробці, виробництва та експорту високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, оголошуючи про арешт яхти Чемезова наголосив, що це не кінець і “далі буде більше”.

Варто зазначити, що яхта “Valerie” плаває під прапором Сент-Вінсент і Гренадин. Проте, згідно з даними розслідування Pandora Papers, судно зареєстроване через компанію з Британських Віргінських островів на падчерку олігарха – Ігнатову Анастасію.

Відомо, що юрисдикція Віргінських островів доволі непрозора, а її бізнес-структури часто використовують, щоб приховати справжнього власника компаній чи активів.

Яхта “Valerie” була збудована у 2011 році німецьким судноплавним заводом Lurssen і є далеко не останнім активом родичів Чемезова у Європі. Проте як і яхта, ці активи керуються через непрозорі партнерства. За даними розслідування ICIJ, вартість володінь Сергія Чемезова через такі компанії оцінюється у 400 мільйонів доларів.