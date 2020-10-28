Влада Туреччини обурена карикатурою на Ердогана в журналі Charlie Hebdo

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку свого номера карикатуру на президента Реджепа Таїпа Ердогана, чим викликала гнів влади Туреччини.

Прессекретар Ердогана Фахреттін Алтун у Twitter написав цілу серію твітів з цього приводу.

За словами Фахреттіна Алтуна, Charlie Hebdo розповсюджує культурний расизм та ненависть.

“Антимусульманська повістка президента Франції Макрона дає свої плоди! Charlie Hebdo щойно опублікував серію так званих карикатур, повних мерзенних зображень нібито нашого президента. Ми засуджуємо цю огидну спробу видання поширювати культурний расизм і ненависть”, – зазначив Алтун.

Прессекретар Ердогана назвав карикатури ксенофобією та ісламофобією.

“Так звані карикатури огидні і позбавлені людської порядності. Очевидно, що це продукт ксенофобської, ісламофобською і нетерпимою культурного середовища, яку французьке керівництво, схоже, хоче для своєї країни”, – зазначив прессекретар.

Він ще раз підкреслив, що влада Туреччини виступають “проти будь-якого насильства по відношенню до цивільного населення і будь-яких терористичних актів в ім’я ісламу”.

“Однак ми не будемо мовчати перед обличчям огидних нападок на нашу культуру і релігію, звідки б вони не виходили … Наш президент був самим гуманним лідером за останній час, надаючи допомогу мільйонам біженців в усьому світі. Ті, хто і пальцем не поворухнув, щоб допомогти жінкам, дітям та інвалідам, тепер нападають на нашого лідера своєї непристойністю”, – рішуче заявив помічник президента Туреччини.

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зобразив Ердогана, який сидить в кріслі в одних трусах і білій футболці, тримає в руках напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг, з під якого виглядають сідниці. При цьому “турецький лідер” вигукує: “У-у-ух! Пророк!”.