Державне агентство розвитку туризму України закликало туроператорів не відправляти українців за кордон на період карантину, зокрема, до 17 березня, коли буде припинено авіаційне, залізничне та автобусне сполучення.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Міністерства культури, молоді та спорту України.

Агентство вимагає від українських туристичних операторів “залишатись відповідальними щодо своїх зобов’язань перед клієнтами і піклуватись про здоров’я громадян України”.

“Рекомендуємо суб’єктам туроператорської діяльності утриматися від відправлення громадян України за кордон до періоду початку дії тимчасового обмеження перетину державного кордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення”, – наголошується в заяві.

В агентстві також закликали туроператорів вжити заходів щодо своєчасного повернення українців, яких “продовжували відправляти за кордон”, незважаючи на рекомендації Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я, розпорядження РНБО і доручення Уряду.

“Наголошуємо на необхідності дотримання вимог чинного законодавства та ліцензійних умов щодо безпеки туристів, їх переміщення, збереження життя та здоров’я”, – підсумували в Держтуризму.