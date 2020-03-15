Відповідну заяву оприлюднено на сайті Міністерства культури, молоді та спорту України.
Агентство вимагає від українських туристичних операторів “залишатись відповідальними щодо своїх зобов’язань перед клієнтами і піклуватись про здоров’я громадян України”.
“Рекомендуємо суб’єктам туроператорської діяльності утриматися від відправлення громадян України за кордон до періоду початку дії тимчасового обмеження перетину державного кордону для міжнародного пасажирського повітряного сполучення”, – наголошується в заяві.
В агентстві також закликали туроператорів вжити заходів щодо своєчасного повернення українців, яких “продовжували відправляти за кордон”, незважаючи на рекомендації Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я, розпорядження РНБО і доручення Уряду.
“Наголошуємо на необхідності дотримання вимог чинного законодавства та ліцензійних умов щодо безпеки туристів, їх переміщення, збереження життя та здоров’я”, – підсумували в Держтуризму.
- Раніше повідомлялося, що туроператори відправляють туристів на відпочинок, незважаючи на те, що Україна незабаром закриє державний кордон у всіх напрямках повідомлення.
- З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.