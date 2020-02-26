Про це повідомляє телеканал Fox News.
Варто відзначити, що випадків зараження в місті поки не зафіксовано, але влада хоче підвищити обізнаність мешканців про новий вірус і ризики, які він несе.
Крім того, завдяки надзвичайному стану влада міста зможе мобілізувати матеріальні та людські ресурси для швидкого реагування на можливі випадки хвороби.
“Хоча в Сан-Франциско ще не підтверджено жодного випадку захворювання, глобальна картина швидко змінюється, і ми повинні підвищити готовність. З огляду на великий обсяг подорожей між Сан-Франциско і материковим Китаєм, ймовірно, в кінцевому підсумку ми побачимо один або кілька випадків зараження” , – наголошується в заяві мера міста.
“Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу кожного дня, і ми робимо необхідні кроки, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди”, – наголосила Брід.
Заява прозвучала на тлі попередження Центру із контролю і профілактики захворювань про можливе поширення коронавірусу на території США.
Так, у країні було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них близько 40 – пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях в комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.