Про це повідомляє телеканал Fox News.

Варто відзначити, що випадків зараження в місті поки не зафіксовано, але влада хоче підвищити обізнаність мешканців про новий вірус і ризики, які він несе.

Крім того, завдяки надзвичайному стану влада міста зможе мобілізувати матеріальні та людські ресурси для швидкого реагування на можливі випадки хвороби.

“Хоча в Сан-Франциско ще не підтверджено жодного випадку захворювання, глобальна картина швидко змінюється, і ми повинні підвищити готовність. З огляду на великий обсяг подорожей між Сан-Франциско і материковим Китаєм, ймовірно, в кінцевому підсумку ми побачимо один або кілька випадків зараження” , – наголошується в заяві мера міста.

“Ми бачимо, що вірус поширюється в нових частинах світу кожного дня, і ми робимо необхідні кроки, щоб захистити жителів Сан-Франциско від шкоди”, – наголосила Брід.

Заява прозвучала на тлі попередження Центру із контролю і профілактики захворювань про можливе поширення коронавірусу на території США.

Так, у країні було підтверджено 57 випадків захворювання, серед них близько 40 – пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.