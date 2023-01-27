Про це інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

Зазначено, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 27 січня 2023 року окупаційні війська РФ нанесли удари з реактивних систем залпового вогню по містах Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів загинув 55-річний чоловік. Ще четверо громадян, у тому числі двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов’язки, отримали осколкові поранення.

Додається, що через потужні атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки. Також зазнали руйнувань приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об’єкти.