Про це інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

Зазначено, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, 27 січня 2023 року окупаційні війська РФ нанесли удари з реактивних систем залпового вогню по містах Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Повідомляється, що внаслідок обстрілів загинув 55-річний чоловік. Ще четверо громадян, у тому числі двоє співробітників ДСНС, які виконували свої службові обов’язки, отримали осколкові поранення.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Додається, що через потужні атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки. Також зазнали руйнувань приватні домогосподарства, транспортні засоби та інші об’єкти.