Сьогодні вранці російські окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Житомирі. Не обійшлось без постраждалих.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

За його даними, внаслідок ранкового обстрілу міста поранення отримали двоє осіб.

Він також додав, що електропостачання у місті поступово відновлюють Зокрема електроенергія вже є у лікарнях та поступово світло починає з’являтись в різних районах Житомира.

“Станції першого та другого підйомів Водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають!”, – написав мер Житомира.