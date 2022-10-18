Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
За його даними, внаслідок ранкового обстрілу міста поранення отримали двоє осіб.
Він також додав, що електропостачання у місті поступово відновлюють Зокрема електроенергія вже є у лікарнях та поступово світло починає з’являтись в різних районах Житомира.
“Станції першого та другого підйомів Водоканалу вже теж працюють. Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Відновлювальні роботи тривають!”, – написав мер Житомира.
- Вранці 18 жовтня військові РФ завдали ударів по об’єкту критичної інфраструктури на лівому березі Києва.
- Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного дару по енергетичному об’єкту інфраструктури у Дніпрі. Як наслідок – низка районів міста залишились без електро- та водопостачання. Тих, у кого немає проблем зі світлом, закликають до серйозного заощадження електроенергії.