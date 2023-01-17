Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, внаслідок ракетних обстрілів 14 січня зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході України.

Крім цього, пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.

Проте Денис Шмигаль зауважив, що енергосистема України вистояла, залишилася цілісною та керованою. Зараз у цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи.

“Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень”, – наголосив прем’єр-міністр України.

Зазначимо, що в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Аварійні відключення застосовані в шести областях.

“Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі”, – йдеться у повідомленні НЕК “Укренерго”.

До всіх операторів систем розподілу доведено ліміти споживання на всю добу. Кожен з них у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають відповідати споживанню області на рівні доведеного ліміту. Через їхнє перевищення вже застосовано аварійні відключення у шести областях України.

“Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється”, – додали у компанії.