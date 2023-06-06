Внаслідок підриву Каховської ГЕС почалось затоплення Нової Каховки – мер міста

​​Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення.

Джерело: коментар Коваленка Українській правді

Міський голова Нової Каховки – яка все ще окупована російськими військами – повідомив, що володіє інформацією про ситуацію у місті станом на 6:30.

За його словами, вже на той час були підтоплені зоопарк “Казкова діброва”, літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті. Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Він також додав, що зараз важко отримати інформацію про ситуацію у Новій Каховці, оскільки є перебої з інтернетом. На думку Коваленка, війська РФ зумисне почали глушити сигнал, аби люди залишались в інформаційному вакуумі.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.