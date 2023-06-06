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Внаслідок підриву Каховської ГЕС почалось затоплення Нової Каховки – мер міста

​​Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення.

Вівторок, 6 червня 2023, 10:34
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Фото: t.me/ukrpravda_news

Джерело: коментар Коваленка Українській правді

Міський голова Нової Каховки – яка все ще окупована російськими військами – повідомив, що володіє інформацією про ситуацію у місті станом на 6:30.

За його словами, вже на той час були підтоплені зоопарк “Казкова діброва”, літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті. Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Він також додав, що зараз важко отримати інформацію про ситуацію у Новій Каховці, оскільки є перебої з інтернетом. На думку Коваленка, війська РФ зумисне почали глушити сигнал, аби люди залишались в інформаційному вакуумі.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
Теги: Володимир Коваленко, затоплення, злочини росіян, Каховська ГЕС, Нова Каховка, підрив Каховської ГЕС, російська окупація

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