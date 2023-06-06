Внаслідок підриву Каховської ГЕС почалось затоплення Нової Каховки – мер міста

Джерело: коментар Коваленка Українській правді
Міський голова Нової Каховки – яка все ще окупована російськими військами – повідомив, що володіє інформацією про ситуацію у місті станом на 6:30.
За його словами, вже на той час були підтоплені зоопарк “Казкова діброва”, літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті. Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.
Він також додав, що зараз важко отримати інформацію про ситуацію у Новій Каховці, оскільки є перебої з інтернетом. На думку Коваленка, війська РФ зумисне почали глушити сигнал, аби люди залишались в інформаційному вакуумі.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.
- Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС з правобережної частини області триває евакуація мешканців. Перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона вже о 12:00.