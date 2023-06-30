Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Щоб допомогти Україні оцінити всі завдані збитки місія UNEP вже працює в Україні. Експерти також вже готують рекомендації з відновлення постраждалих від підтоплення природоохоронних територій.
“Сьогодні в Україні йде війна. Маємо нові виклики. Один з них – фіксація та підрахунок екологічних збитків. Другий – притягти Росію до відповідальності та змусити окупанта оплатити рахунок”, – зазначив очільник Міндовкілля.
А також додав, що попри повномасштабну війну Україна працює над впровадженням екологічних та кліматичних актів ЄС, аби повоєнне відновлення відповідало Цілям сталого розвитку та “Зеленій угоді”.
“Ми приймаємо євроінтеграційні закони. Вже у вересні 2023 року плануємо відкрити Кліматичний офіс у Києві. Він стане ще одним важливим кроком до запровадження кліматичної політики в Україні”, – резюмував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
- Окупанти знищують природу на тимчасово окупованій території Херсонщини, а саме на острові Джарилгач.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, збитки, завдані довкіллю України, наразі становлять понад 1,5 млрд доларів США.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції такі Національні парки як “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.