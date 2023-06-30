Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис. га заповідних територій та майже 50% лісових насаджень, а це 55 тис. га.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Щоб допомогти Україні оцінити всі завдані збитки місія UNEP вже працює в Україні. Експерти також вже готують рекомендації з відновлення постраждалих від підтоплення природоохоронних територій.

“Сьогодні в Україні йде війна. Маємо нові виклики. Один з них – фіксація та підрахунок екологічних збитків. Другий – притягти Росію до відповідальності та змусити окупанта оплатити рахунок”, – зазначив очільник Міндовкілля.

А також додав, що попри повномасштабну війну Україна працює над впровадженням екологічних та кліматичних актів ЄС, аби повоєнне відновлення відповідало Цілям сталого розвитку та “Зеленій угоді”.

“Ми приймаємо євроінтеграційні закони. Вже у вересні 2023 року плануємо відкрити Кліматичний офіс у Києві. Він стане ще одним важливим кроком до запровадження кліматичної політики в Україні”, – резюмував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.