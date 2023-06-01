Станом на 1 червня дефіцит електроенергії в енергосистемі відсутній. Внаслідок чергової ракетної атаки РФ по Києву влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 11 населених пунктів, без світла залишилася частина споживачів у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. У місті Херсон після нічних обстрілів без світла 7 тис. абонентів.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Сумській областях.

За добу вдалося повернути світло для 33 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Зараз триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону. Завершено ремонт енергоблока однієї з АЕС, який уже працює на повну потужність. Згідно з графіком він перебував у ремонті з березня поточного року. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 633 МВт/год, що становить менше ніж 1 % від споживання. Експорт електроенергії не відбувався.

За добу обсяг газу в українських сховищах зріс на 27,1 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,5 мільярда метрів кубічних.