У Нацполіції уточнили кількість жертв внаслідок ракетної атаки на Київ

Джерело: Нацполіція
Згідно з даними поліціянтів, сьогодні вночі унаслідок падіння уламків збитих російських ракет загинуло троє осіб.
Серед них 9-річна дівчинка, її34-річна матір та ще одна 33-річна жінка (у КМВА раніше повідомляли про двох загиблих дітей віком близько 6 і 13 років – ред.).
Окрім цього, ще 12 осіб зазнали поранень.
Правоохоронці додали, що у столиці пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.
“Поліцейські разом з іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терориста”, – мовиться у повідомленні.
ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.
Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.
- Вночі 1 червня російські окупанти атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищена силами ППО.
- Ярослав – чоловік загиблої під час нічного обстрілу Кива – розповів, що його дружина загинула у той момент, коли вони прийшли до укриття, яке виявилось зачиненим.
- Мер Києва Віталій Кличко зреагував на інформацію киян про те, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці укриття були зачиненими.