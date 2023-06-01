У Нацполіції уточнили кількість жертв внаслідок ракетної атаки на Київ

У Національній поліції України уточнили кількість загиблих та постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ.

Джерело: Нацполіція

Згідно з даними поліціянтів, сьогодні вночі унаслідок падіння уламків збитих російських ракет загинуло троє осіб.

Серед них 9-річна дівчинка, її34-річна матір та ще одна 33-річна жінка (у КМВА раніше повідомляли про двох загиблих дітей віком близько 6 і 13 років – ред.).

Окрім цього, ще 12 осіб зазнали поранень.

Правоохоронці додали, що у столиці пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

“Поліцейські разом з іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терориста”, – мовиться у повідомленні.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.