У Держатомрегулюванні обговорили із заступником голови місії у посольстві США в Україні ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Сьогодні, 9 серпня, відбулася зустріч виконуючого обов’язки голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова та заступника голови місії у посольстві США в Україні Крістофера В. Сміта.

У повідомленні зазначається, що саме загострення ситуації на Запорізькій АЕС, яка перебуває під окупацією російських загарбників, стало предметом цієї зустрічі.

Олег Коріков розповів представнику США про всі ризики для ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС, які виникають внаслідок обстрілів російськими окупантами електромереж, а також про наслідки від перебування російської військової техніки у машинних залах енергоблоків.

Під час зустрічі обидві сторони дійшли висновку, що необхідно повернути Запорізьку АЕС під контроль України та мінімізувати загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

“Перехідним рішенням може стати взяття Запорізької АЕС під контроль міжнародної місії (за участі ООН, МАГАТЕ, інших міжнародних організацій), яка б могла повернути станцію у безпечний режим роботи, а згодом – і під контроль України”, – наголосили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

Натомість заступник голови місії у посольстві США в Україні Крістофер В. Сміт запевнив, що США і надалі залишаться надійним партнером України та підтримуватимуть Україну не лише у питаннях врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС, але й загалом у боротьбі із повномасштабним військовим вторгненням РФ.

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ внаслідок обстрілів пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Російські ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС. Окупанти цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Вони зберігаються просто неба біля місця обстрілів. У 174 контейнерах знаходяться по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Датчики радіаційного моніторингу знаходилися навколо майданчика із контейнерами. Через вибухи постраждав один працівник ЗАЕС. Його з осколковими пораненнями доставили до міської лікарні.