Збитки, які були завдані інфраструктурі селища Бородянка у Київські області внаслідок широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України, оцінюються у 148,4 мільйона доларів.

Про це йдеться у новому дослідженні Київської школи економіки.

На початку повномасштабного вторгнення Росії у Бородянці відбувалися запеклі бої. Внаслідок цього центральна вулиця селища перетворилася на руїни, знищені багатоповерхівки, дорожнє покриття, повалені дерева та спалені авто.

За даними дослідження, загалом у Бородянці зруйновано та пошкоджено 1 534 будівлі, з яких більша частина — це будинки житлового фонду. Сума збитків, завданих житловому фонду та присадибним забудовам, складає 95 млн доларів.

За період широкомасштабної війни у селі руйнувань зазнали 404 приватні та 55 багатоквартирних будинків, 8 таунхаусів, 477 господарських споруд, 198 гаражів та 5 теплиць. Загальна площа цих пошкоджених споруд — 328,8 тис. квадратних метрів.

Натомість на другому місці за сумою збитків — соціальна інфраструктура. За оцінками експертів проєкту «Росія заплатить» через руйнування 176 соціальних обʼєктів селище зазнало збитків на 24,4 млн доларів. У Бородянці під час війни було пошкоджено 7 медичних закладів та 10 закладів освіти на суму 6,8 млн доларів.

Варто зазначити, що ще на $21.4 млн російська армія завдала збитків промисловій інфраструктурі Бородянки. Загалом різного ступеня руйнувань зазнали 198 будівель.

Крім того, у Бородянці також знищені майже всі ключові будівлі адміністративної інфраструктури — 6 з 8 урядових та адмінбудівель, відділення поліції, 2 з 4, що існують у селі поштових відділень, 2 пожежні станції. Ці збитки оцінюються у 7,6 млн доларів.

У Київській школі економіки зазначили, що всі обрахунки здійснено відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року. А також додали, що оцінка втрат селища міського типу Бородянка здійснювалася на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в межах проєкту Rebuild UA, який ініціювали Smart Farming та “Вкурсі Землі”.