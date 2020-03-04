Верховна Рада України на позачерговому засіданні в середу, 4 березня, розгляне першим питання про Кабінет Міністрів.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Позачергове засідання стартує сьогодні о 16:00. Воно було скликане за ініціативою президента України Володимира Зеленського.

В рамках розгляду питання по Уряду очікується відставка прем’єр-міністра Олексія Гончарука і переформатування складу Кабміну.

Так, напередодні на закритому засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді було прийнято рішення про кадрові перестановки в Уряді. Свої кандидатури озвучив Володимир Зеленський, який прийшов на засідання фракції.

Очікується, що місце Гончарука займе нинішній віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Другим питанням порядку денного позачергового засідання визначено обговорення діяльності Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генпрокурора в сфері боротьби з корупцією та зміцненні правопорядку.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення буде розглянуто законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Доповідати з цього питання буде міністр оборони Андрій Загороднюк.

Також планується розглянути законопроєкт про внесення змін до закону “Про національну безпеку України” щодо набуття чинності положеннями про головнокомандувача ЗСУ, Генштаб, види військ. Доповідати також буде міністр оборони.

У другому читанні нардепи повинні розглянути законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону “Про запобігання корупції”.

Крім цього, буде розглядатися ратифікація договору між Україною та Францією про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України.