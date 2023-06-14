російсько-українська війна
10:03 Союзники тиснуть на Байдена, щоб той прискорив членство України в НАТО
09:43 Вночі окупанти атакували Кіровоградщину дронами: є влучання
09:29 Білорусь почала приймати російську тактичну ядерну зброю
09:21 За останні тижні РФ збільшила кількість тактичних бойових вильотів авіації над Україною – британська розвідка
08:55 Аналітики ISW пояснили, чому Путін не готовий оголошувати нову хвилю мобілізації в РФ
08:32 Кількість загиблих унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Розі зросла до 12
08:24 У Повітряних силах уточнили кількість збитих ракет над Одесою
08:13 Втрати росіян: протягом доби ЗСУ ліквідували майже 700 загарбників
07:46 14 червня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:31 Синоптики повідомили, де сьогодні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня
00:21 Наслідки санкцій: в РФ вироблятимуть радянські автомобілі «Волга» та «Ока»

13 червня

23:47 Для безпеки та захисту європейського континенту Україна має стати членом НАТО – глава МЗС Литви
23:09 Глава НАТО: Україна набирає обертів у контрнаступі
22:59 Єврокомісія скасувала заборону на імпорт 12 груп товарів з України – Стефанішина
22:43 Під час липневого саміту НАТО планують вивісити 33 тисячі прапорів України
22:26 Путін знову погрожує виходом РФ із «зернової угоди»
21:59 Йшла по вулиці з прапорцями України та ЛГБТ+: у Мінську заарештували дівчину-трансгендера за «поширення екстремістських матеріалів»
21:33 У межах програми «Зелена країна» цьогоріч в Україні висадили 111 мільйонів дерев
21:15 В Україні з’явиться реєстр постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС
21:01 Глава МАГАТЕ відвідав Київ перед поїздкою на ЗАЕС
21:00 Суд відмовив у задоволенні позову УПЦ МП щодо здійснення богослужінь в храмах Верхньої Лаври
20:40 Рятувальникам вдалося локалізувати масляну пляму, яка витекла у водойми через підрив Каховської ГЕС – МВС
20:35 Печерський суд відмовився зняти арешт з рахунків ПрАТ «ПК «Поділля»
20:30 У затопленій Голій Пристані росіяни обстрілюють евакуаційні пункти та звинувачують у цьому ЗСУ – Генштаб
20:23 Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили ситуацію на фронті
20:05 Робоча група ВР погодилась підвищити виплати пораненим захисникам і надати статус УБД загиблим тероборонівцям – Геращенко
20:00 Латвія виділить більш ніж 430 тисяч євро на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС
19:35 Компанія SpaceX найняла на роботу 14-річного вундеркінда
19:14 «Батьки-бульдозери» більше шкодять своїм дітям, ніж «батьки-гелікоптери» – дослідження

Вночі окупанти атакували Кіровоградщину дронами: є влучання

Цієї ночі, 14 червня, російські загарбники атакували Кіровоградську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.

Середа, 14 червня 2023, 09:43
Підтримати

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

За його інформацією, уночі росіяни випустили іранські “Шахеди” на Кіровоградщину.

Є влучання в об’єкт інфраструктури у Світловодську.

На місті “прильоту” виникла пожежа, яку оперативно локалізували.

Обійшлось без загиблих та поранених.

Додамо, що за даними Повітряних сил вночі окупанти випустили по Україні 10 БпЛА, з яких 9 було знищено силами ППО.

Теги: Андрій Райкович, атака безпалтоників, злочини росіян, Кіровоградська область

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook