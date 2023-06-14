Вночі окупанти атакували Кіровоградщину дронами: є влучання

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
За його інформацією, уночі росіяни випустили іранські “Шахеди” на Кіровоградщину.
Є влучання в об’єкт інфраструктури у Світловодську.
На місті “прильоту” виникла пожежа, яку оперативно локалізували.
Обійшлось без загиблих та поранених.
Додамо, що за даними Повітряних сил вночі окупанти випустили по Україні 10 БпЛА, з яких 9 було знищено силами ППО.
- Вночі 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Як наслідок – троє осіб загинуло, ще 13 зазнали поранень.
- Вранці 14 червня російські окупаційні війська завдали ракетного дару по Краматорську та Костянтинівці на Донеччині. Загинуло троє осіб, ще стільки – поранені.