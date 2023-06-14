Вночі окупанти атакували Кіровоградщину дронами: є влучання

Цієї ночі, 14 червня, російські загарбники атакували Кіровоградську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

За його інформацією, уночі росіяни випустили іранські “Шахеди” на Кіровоградщину.

Є влучання в об’єкт інфраструктури у Світловодську.

На місті “прильоту” виникла пожежа, яку оперативно локалізували.

Обійшлось без загиблих та поранених.

Додамо, що за даними Повітряних сил вночі окупанти випустили по Україні 10 БпЛА, з яких 9 було знищено силами ППО.