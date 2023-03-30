У ніч на 30 березня російські військові завдали ракетного удару по Кутузовці Добропільської громади та Дружківці. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

“Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Кутузовці Добропільської громади — пошкоджено два будинки. Інша ракета прилетіла у Дружківку — пошкоджено будинок”, — зазначив Кириленко.

За його словами, в області були поодинокі обстріли Авдіївки. Також у Мар’їнській громаді під вогнем опинилася Мар’їнка, Красногорівка та Єлизаветівка — у Єлизаветівці сталися дві пожежі.

Також Курахівська громада зазнала чотирьох обстрілів, два з них з РЗСО “Ураган” касетними боєприпасами, пошкоджені два будинки у Кураховому і два будинки в Островському.

На Горлівському напрямку відомо про чотирьох поранених цивільних та дві пошкоджені багатоповерхівки у Бахмуті. У Соледарській громаді під вогнем були Оріхово-Василівка, Міньківка, Федорівка та Роздолівка. Крім того, гучно було у Часовоярській громаді.

Кириленко зауважив, що на Лисичанському напрямку загарбники пошкодили будинок у Закітному Лиманської громади, зафіксовані поодинокі обстріли в Сіверській громаді.