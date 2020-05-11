У Львівській області через зростання випадків захворювання COVID-19 вирішили поки не послаблювати карантин.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Так, 10 травня на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення продовжити карантин без послаблення до 15 травня.

“Враховуючи збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов’язує продовжити карантин до 15 травня. Відтак, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15”, – зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

9 травня за підозрою на коронавірус госпіталізували 13 осіб. Підтверджено 54 випадки захворювання. Направлено на самоізоляцію 158 осіб.

Сьогодні, 11 травня, в Україні послаблюють карантинні обмеження: відкриваються стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.