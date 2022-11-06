Американський історик, професор Єльского університету, фахівець з історії України, Польщі, РФ та дослідник тоталітаризму та голокосту Тімоті Снайдер наголосив, що український опір створює для американців найбільшу безпеку, ніж будь-яка політична програма за увесь час. Він розвінчав міф про те, що підтримка України "надто дорого" коштує громадянам США, пояснюючи кому саме вони завдячують своєму майбутньому спокою.

Про це йдеться у його публікації у Twitter.

За його словами, ніщо не може бути більш неправильним, ніж твердження деяких республіканців щодо “занадто високої вартості” українського опору, адже саме це, наголошує Снайдер, забезпечує “надзвичайну безпеку для американців”.

Насправді опір України геноцидному вторгненню РФ робить для американської безпеки більше, ніж будь-яка американська політика. Це змінило глобальну рівновагу так, що у найближчі десятиліття найбільш імовірний мир.

Республіканці вважають Китай справжнім, довгостроковим суперником США. Демократи погоджуються. Сценарій американсько-китайської війни — вторгнення Китаю на Тайвань. Протистоявши російському вторгненню, українці продемонстрували складність таких операцій, що зробило цей сценарій менш імовірним, пояснює історик.

“Воюючи в межах самооборони, українці зменшили ризик великої війни та ядерної війни. Це надзвичайне досягнення – завдяки мужності та майстерності українців. Вони не отримують за це великого кредиту. Вони повинні отримати більше кредитів і більше підтримки”, – наголосив Снайдер.

На його переконання, десятиліттями як республіканська, так і демократична адміністрації не спромоглися сформулювати політику, яка могла б завадити РФ послабити та зруйнувати міжнародний порядок. РФ, по суті, робить те, у чому Китай не хотів би бути спійманим.

Перемігши російські збройні сили та виявивши слабкість РФ, українці значно зменшили ймовірність більшої війни в Європі та взяли під контроль “китайську котячу лапу”, так він називає РФ.

Українці зменшили ймовірність агресії Китаю через РФ, зменшили ймовірність прямої агресії КНР.

“Вони зробили все це, просто захищаючись, не роблячи жодних кроків проти Китаю”, – йдеться у дописі.

Історик пояснив, що без українців Сполученим Штатам бракувало б політичних інструментів для цього. Чинячи опір, український народ створив можливість для політики США, якої інакше б не існувало.

Життю американців нічого не загрожує. Розмір допомоги США Україні – це просто “округлення” в масштабах оборонного бюджету. Водночас здобутки, які український опір приносить американській безпеці, настільки величезні, що керівництво національної безпеки США соромиться говорити про них прямо, переконаний Снайдер.

“Незручно говорити, що інша країна так багато робить для нас. Незручно говорити, що український опір зробив для безпеки американців більше, ніж будь-яка політика США після закінчення холодної війни. Але це правда, і це треба сказати”, – закликає історик.

Він застерігає, що зміна політики США щодо допомоги Україні зруйнує всі ці досягнення, що дасть шанси РФ відновитись та заспокоїти Китай, що означатиме припинення підтримки України. Така зміна політики зробила б життя американців набагато менш безпечним.