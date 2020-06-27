Відповідний пост Михайлюта опублікував на своїй сторінці в Facebook.
“Мене дуже хвилює те, що відбувається в моїй країні, і я вважаю що справа Шеремета — це нахабний ляпас від влади кожному з нас, бо вони мають або надати докази або відпустити всіх, кому вони вже півроку намагаються пришити справу білими нитками”, — написав музикант.
Також він закликав оточуючих продовжувати говорити про цю справу публічно.
“Якщо ти сьогодні про це мовчиш, то завтра говорити про це буде вже нікому. Не мовчи, бо боятися — тупо”, — додав Михайлюта.
Раніше Михайлюта записував відеозвернення на підтримку одного з фігурантів справи Шеремета — музиканта Андрія Антоненко.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненко. В даний час Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко знаходяться під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не керує слідством у справі щодо вбивства Павла Шеремета. #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.