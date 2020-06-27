Відповідний пост Михайлюта опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Мене дуже хвилює те, що відбувається в моїй країні, і я вважаю що справа Шеремета — це нахабний ляпас від влади кожному з нас, бо вони мають або надати докази або відпустити всіх, кому вони вже півроку намагаються пришити справу білими нитками”, — написав музикант.

Також він закликав оточуючих продовжувати говорити про цю справу публічно.

“Якщо ти сьогодні про це мовчиш, то завтра говорити про це буде вже нікому. Не мовчи, бо боятися — тупо”, — додав Михайлюта.

Раніше Михайлюта записував відеозвернення на підтримку одного з фігурантів справи Шеремета — музиканта Андрія Антоненко.