Відеозвернення Михайлюти опубліковано на фейсбук-сторінці ініціативи “Free Riff”.
Музикант підкреслив, що оприлюднені слідством докази причетності Антоненко до вбивства журналіста Шеремета в 2016 року не здаються йому переконливими.
“Я не вірю в те, що Riffmaster міг зробити те, що йому зараз клеять. Це, в принципі, нікого не повинно хвилювати, мало лі у що я вірю чи не вірю. Але дивлячись на ті докази, хоча … Можна сказати на відсутність доказів.. На ці всі речі, які намагаються білими каната пришити до цієї справи…”, — сказав він.
Також Михайлюта зазначив, що правоохоронці висувають безпідставні звинувачення на адресу Антоненка та можуть вчинити так з ким завгодно.
“Я розумію, що наступним може бути хто завгодно. Це свавілля влади: що хочуть, те й роблять. На кого-то тикають пальцями і кажуть: “Ти винен”. Нічого не до пояснюючи та не доводячи. Тому збираємося разом, тільки так ми — сила. Відвоюємо всіх, кого потрібно відвоювати. Слава Україні!”, — підсумував він.
Олег "Фагот" Михайлюта, гурт "Танок На Майдані Конго"(ТНМК)
#НеВірю! #ХтоНаступнийОлег "Фагот" Михайлюта, гурт "Танок На Майдані Конго"(ТНМК)#FreeRiff #FreeDugar #freeYuliaKuzmenko
Gepostet von Free Riff am Freitag, 20. Dezember 2019
Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенко.
У ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Андрія Антоненка на два місяці без права на заставу. Його підозрюють в організації злочину.
Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури. Також від відмовився співпрацювати зі слідством, вважаючи його упередженим, і подав позов на посадових осіб (зокрема на Президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова) зіпсували його репутацію.
- Раніше фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка.
- Український поет, прозаїк і музикант Сергій Жадан організував концерт в підтримку Андрія Антоненка. Він пройшов біля Головного управління Нацполіціі області в Харкові, глядачів було більше тисячі.