Відеозвернення Михайлюти опубліковано на фейсбук-сторінці ініціативи “Free Riff”.

Музикант підкреслив, що оприлюднені слідством докази причетності Антоненко до вбивства журналіста Шеремета в 2016 року не здаються йому переконливими.

“Я не вірю в те, що Riffmaster міг зробити те, що йому зараз клеять. Це, в принципі, нікого не повинно хвилювати, мало лі у що я вірю чи не вірю. Але дивлячись на ті докази, хоча … Можна сказати на відсутність доказів.. На ці всі речі, які намагаються білими каната пришити до цієї справи…”, — сказав він.

Також Михайлюта зазначив, що правоохоронці висувають безпідставні звинувачення на адресу Антоненка та можуть вчинити так з ким завгодно.

“Я розумію, що наступним може бути хто завгодно. Це свавілля влади: що хочуть, те й роблять. На кого-то тикають пальцями і кажуть: “Ти винен”. Нічого не до пояснюючи та не доводячи. Тому збираємося разом, тільки так ми — сила. Відвоюємо всіх, кого потрібно відвоювати. Слава Україні!”, — підсумував він.