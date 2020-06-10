Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Волкер порадив Володимиру Зеленському сконцентруватися на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування.

“Вибір, кого переслідувати, – це політичне рішення, оскільки звинуватити можна кожного. Кращим було б рішення – будувати національну єдність перед обличчям російської агресії на Донбасі та в Криму, як і говорив Зеленський у своєму виступі 24 серпня”, – написав Волкер.