Про це повідомляє проросійський “Коммерсант”.
Загалом на базі групи ГАЗ працюють 200 осіб, котрі уклали контракти з Volkswagen та Skoda. Майданчик не працює з березня, а через американські санкції підприємство навряд чи відновиться.
Працівникам запропонували розірвати контракти до 17 червня та отримати натомість шість окладів. На один оклад менше пропонують, якщо припинити трудовий договір до 29 червня. Крім того, співробітники зможуть отримати медичне страхування до кінця 2022 року та особисте IT-обладнання.
Цей випадок став першою відомою програмою добровільного звільнення. Водночас “масового скорочення для працівників Нижнього Новгорода немає”.
Виробнича база на групі ГАЗ припускає, що простій триватиме до середини вересня, але через санкції навряд чи робота буде відновлена після цього періоду. Раніше припускали, що підприємство запустять влітку.
Поки що німецька компанія Volkswagen не хоче залишати російський ринок. Як і багато інших іноземних компаній, виробник припинив постачання автомобілів російським дилерам на початку березня.
У 2021 році Volkswagen Group продаж у РФ становив 199,2 тисячі автомобілів. Більшу частину з них (170,3 тисячі) виготовили на російських заводах.
- Нагадаємо, російська фармацевтична індустрія зіткнулася з нестачею обладнання через санкції західних компаній. Останні відмовляються постачати прилади та деталі для комплектування виробництва, зокрема хроматографічні колонки.
- Санкції проти РФ спричинилися до того, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.
- Корпорація Microsoft вирішила суттєво зменшити присутність на російському ринку. Компанія ухвалила таке рішення через зміни в економічних перспективах.