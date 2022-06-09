Про це повідомляє проросійський “Коммерсант”.

Загалом на базі групи ГАЗ працюють 200 осіб, котрі уклали контракти з Volkswagen та Skoda. Майданчик не працює з березня, а через американські санкції підприємство навряд чи відновиться.

Працівникам запропонували розірвати контракти до 17 червня та отримати натомість шість окладів. На один оклад менше пропонують, якщо припинити трудовий договір до 29 червня. Крім того, співробітники зможуть отримати медичне страхування до кінця 2022 року та особисте IT-обладнання.