Про це він повідомив у Telegram.

Церемонія нагородження відбулася у форматі відеоконференції. Відзначив президента України цією нагородою 77-й прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з пресцентру Офісу прем’єр-міністра Великої Британії заявив, що як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя.

Зі свого боку Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський довів своє лідерство. За його словами, Володимир Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством.

“Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання України тоді залежало від виживання її президента. Але ви обрали залишитися у Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився у Лондоні в 1940 році”, – сказав Борис Джонсон.

Натомість Володимир Зеленський подякував за нагороду та зазначив, що для нього є надзвичайною честю отримати сьогодні премію Вінстона Черчилля за лідерство.

“Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого”, – наголосив президент України. Також він додав, що Україна і вся Європа завжди памʼятатимуть тих, хто без вагань прийшов на допомогу українському народу і самій ідеї свободи.

“Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, що загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього”, – зазначив Зеленський.

Нагорода, якою було відзначено президента України, передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення в Україну.