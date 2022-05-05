Про це повідомляє британська газета The Guardian.

“Джонсон привітав можливість виступити перед українським парламентом на початку цього тижня, відзначивши, наскільки важливі демократичні цінності України на противагу занедбаній автократії РФ”, – наголосив речник.

Лідери обговорили події на полі бою та вимоги українських збройних сил, зокрема й надання озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню цивільного населення.

Прем’єр-міністр також відзначив важливість надійного та незалежного міжнародного судового процесу для притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні. Окрім цього, Джонсон запропонував постійну підтримку Великої Британії у збиранні доказів військових злочинів.

Лідери домовилися знову обговорити події в Україні “у найближчі кілька днів”.