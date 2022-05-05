Про це повідомляє британська газета The Guardian.
“Джонсон привітав можливість виступити перед українським парламентом на початку цього тижня, відзначивши, наскільки важливі демократичні цінності України на противагу занедбаній автократії РФ”, – наголосив речник.
Лідери обговорили події на полі бою та вимоги українських збройних сил, зокрема й надання озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню цивільного населення.
Прем’єр-міністр також відзначив важливість надійного та незалежного міжнародного судового процесу для притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні. Окрім цього, Джонсон запропонував постійну підтримку Великої Британії у збиранні доказів військових злочинів.
Лідери домовилися знову обговорити події в Україні “у найближчі кілька днів”.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з відеозверненням у Верховній Раді, заявивши, що Україна обов’язково переможе у російсько-українській війні.
- Велика Британія передасть Україні 13 броньованих машин для евакуації цивільних з “гарячих точок”, зокрема на Донеччині та Луганщині.
- Також стало відомо, що санкції, про які оголосила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, призведуть до припинення доступу РФ до бухгалтерських, управлінських консультацій та PR-послуг Королівства. Також уряд оголосив про 63 нові санкції, зокрема заборону на поїздки та заморожування активів осіб, пов’язаних із російськими ЗМІ.