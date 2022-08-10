“Сьогодні зміг потиснути руку кожному, хто донатив на ці 11 бронемашин”, – розповів Петро Порошенко.

Одинадцять наших SHIELD, дрони, пікапи та ще інші необхідні для ЗСУ речі пішли далі на фронт до десантно-штурмових військ.

Порошенко наголосив, що зараз кожен має зробити все можливе, щоб відбувся контрнаступ і він був ефективним. Порошенко перелічив що передав на фронт:

“Тому ми передаємо бронетранспортери, ми уклали контракт на броньовані гусеничні машини. 350 дронів, які вже встигли назвати “шаленими бджілками”, ми також доставляємо до підрозділів. І не тільки ці дрони, але й готуємо дрони Poseidon. Дрони – це очі нашої артилерії. Вона, озброєна натівськими гаубицями, натівськими Хаймарсами, одразу ж знищує ворога, так як це було в Саках, в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогняний смерч. І російські літаки, російські боєприпаси були знищені, і колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри”.





























Волонтери ГО «Справа Громад» і Фонд Порошенка відправили на передову партію бронемашин // 15 фото

Політик сказав, що росіяни не будуть відчувати себе безпечно на окупованій землі, аж допоки українці не звільнять цю землю.

Також Порошенко наголосив, що допомога ЗСУ продовжиться і в його команди попереду мільйонні контракти.

“Нам потрібно закупити ще 200 вантажівок, десяток Poseidon, БМП, які також підуть в десантні бригади. І все заради того, щоби почути таке солодке для українського вуха слово – контрнаступ”, – розповів п’ятий президент. Він висловив вдячність усім, хто йому допомагає та додав: “Віримо в ЗСУ, донатимо на армію і передаємо привіт в наші Крим і Херсон. Чекайте на нову “бавовну”.