Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
“Зараз депутати вже розійшлися з Верховної Ради, але ми тут. Спеціально, щоб подякувати їм сьогодні. Часто ми їх дуже сильно критикуємо. Але сьогодні вони зробили хорошу роботу. Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію”, – наголосив президент.
Володимир Зеленський окремо відзначив голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.
Він також подякував за підтримку депутатами закону “Про управління відходами”, як важливого екологічного документа та зауважив, що на засіданні ухвалена й Антикорупційна стратегія, що є важливим кроком.
Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом для країни.
Зауважимо, підтримали конвенцію 259 депутатів, проти виступили чотири та ще 25 утрималися від голосування. Ухвалення Стамбульської конвенції вважається сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи. Для вступу в ЄС подібні рішення є “маркером цивілізованості”.
Для Нідерландів та Швеції ухвалення Стамбульської конвенції було важливим на шляху України для набуття статусу кандидата в ЄС. Документ пропагує та захищає право людей на вільне від насильства життя та забороняє всі види дискримінації жінок.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала Стамбульську конвенцію. Відтепер в Україні ратифікували Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.
- Раніше у Верховній Раді ухвалили законопроєкт, котрим звільнили військовослужбовців від сплати військового збору, адже нардепи вважають подібне зобов’язання несправедливим.
- Володимир Зеленський виступив за розширення європейської “Ініціативи трьох морів”. Він закликав прийняти Україну до “Тримор’я”, щоб посилити співробітництво в різних сферах.