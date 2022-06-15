Ворог намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках — Залужний

Українські війська стримують ворога на Луганщині, там триває запекла боротьба. Росіяни зосередили на півночі області свої основні ударні сили та намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове. З півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче — Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

Залужний зауважив, що з метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

За його словами, Сєвєродонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області, місто не може розглядатися ніяк інакше.