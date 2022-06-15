російсько-українська війна
23:49 Ворог намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках — Залужний
23:23 Гаубиці, боєприпаси та Harpoon – Міноборони США оприлюднило список озброєння з нового пакету допомоги Україні
23:03 Байден особисто поінформував Зеленського про новий пакет допомоги від США: між президентами відбулась перша розмова з квітня
22:34 Україна у десятці лідерів країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera
21:38 Генерал США Марк Міллі не вважає російський контроль над сході України “неминучістю”
21:07 Українська ГТС готова компенсувати обсяги «Північного Потоку-1», однак «Газпром» не використовує навіть заброньовані потужності
20:54 Посол Бріджит Брінк відвідала Держспецзв’язку: США продовжуватимуть підтримку цифровізації в Україні
20:26 Приєднання до ЄС не має бути єдиним рішенням для стабільності в Україні, Молдові чи Грузії — Макрон
20:02 У сільському господарстві загальні збитки через війну сягнули 4,3 млрд доларів – Мінагрополітики
19:46 РФ намагається відновити боєздатність своєї армії, залучаючи додатковий людський ресурс – Генштаб
19:24 Адміністрація Байдена планує надати нову військову допомогу Україні на суму 1 млрд доларів – CNN
19:04 На Миколаївщині наші гелікоптери влучно атакували район скупчення противника — ОК «Південь»
18:46 Netflix анонсувала реаліті-шоу за мотивами сюжету «Гра в кальмара» з призом у 4,5 млн доларів
18:44 В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано 4 452 загиблих серед цивільного населення – ООН
18:38 Вперше з часів холодної війни НАТО розмістить сили та озброєння на східному фланзі
18:20 У Києві викрили фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків на Донбасі
18:12 Громадяни Німеччини, Нідерландів та Франції підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
17:53 Дві третини мешканців Німеччини вважають РФ винною у війні в Україні – ECFR
17:49 Велика Британія розглядає можливість надання Україні ще й протикорабельних ракет
17:46 Німеччина зняла обмеження на в’їзд росіян та знову видає їм візи
17:26 Розмитнення авто через застосунок «Дія»: як працюватиме ця функція
17:09 У Львівській області викрили схему продажу амуніції, ввезеної як гумдопомога
16:55 Мешканка Одещини публічно розірвала російський паспорт
16:48 В Україні планують запровадити кілька премій імені Романа Ратушного
16:30 Україна має отримати все для перемоги — Зеленський звернувся до політиків та народу Чехії
16:26 Президент Румунії виступив за якнайшвидше надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
16:11 У Києві запропонували перейменувати вулицю Волгоградську на честь загиблого активіста Романа Ратушного
15:58 ЄС та Єгипет підписали контракт на експорт газу для заміни російських енергоносіїв
15:39 У Херсонській області в обіг ввели російські рублі
15:36 НАТО готує план переоснащення Збройних сил України за стандартами альянсу
15:31 Країни Балтії просять посилити присутність НАТО в регіоні — Reuters
15:12 Суд заборонив діяльність Соціалістичної партії України
15:00 Понад 15 тисяч мільйонерів можуть виїхати з РФ вже цього року – CNN
14:58 Окупанти артилерією обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві: постраждало п’ятеро осіб

Ворог намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках — Залужний

Українські війська стримують ворога на Луганщині, там триває запекла боротьба. Росіяни зосередили на півночі області свої основні ударні сили та намагаються атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Середа, 15 червня 2022, 23:49
Підтримати

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове. З півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче — Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

Залужний зауважив, що з метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

За його словами, Сєвєродонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області, місто не може розглядатися ніяк інакше.

“Всі, хто сьогодні в строю, — герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!

Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам!

Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо!”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Теги: Валерій Залужний, Луганщина, російсько-українська війна, ситуація на фронті

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook