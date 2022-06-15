Ворог намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках — Залужний

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове. З півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче — Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.
Залужний зауважив, що з метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню та артилерію.
За його словами, Сєвєродонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області, місто не може розглядатися ніяк інакше.
“Всі, хто сьогодні в строю, — герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України!
Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам!
Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо!”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
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