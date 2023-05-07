Станом на 7 травня у Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць, серед яких чотири надводних ракетоносії з максимально можливим сумарним залпом "Калібрів" до 32 ракет.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет, додали у пресслужбі ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 30 суден, з них 4 рухались у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 14 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Рівень загрози ракетного удару залишається дуже високим.

У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, не піддаватися паніці, довіряти достовірним джерелам інформації, утриматися від відвідування чорноморського узбережжя, лісосмуг та інших недообстежених місць на деокупованих територіях.