Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет, додали у пресслужбі ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 30 суден, з них 4 рухались у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 14 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Рівень загрози ракетного удару залишається дуже високим.
У пресслужбі закликали не нехтувати власною безпекою, не піддаватися паніці, довіряти достовірним джерелам інформації, утриматися від відвідування чорноморського узбережжя, лісосмуг та інших недообстежених місць на деокупованих територіях.
- Минулої доби росіяни обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого пошкоджено будівлю магазину, пам’ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.
- Над Києвом, вночі, 7 травня, українські військові засобами протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотний літальний апарат Росії.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть представити Міноборони Росії та російську армію як неефективні та звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі міста Бахмут Донецької області.