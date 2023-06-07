Ворог збільшив корабельне угруповання у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ
Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі знаходиться сім ворожих кораблів.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 20 суден, з них 2 продовжило рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 31 судно, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зауважимо, протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Також, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку.
- Американські та західні офіційні особи бачать ознаки того, що розпочинається довгоочікуваний контрнаступ України проти Росії. Вони відзначили “значне посилення бойових дій” на сході України упродовж останніх 48 годин.
- Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів.
- Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати готують Україні нові пакети допомоги у найближчі тижні.