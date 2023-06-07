Ворог збільшив корабельне угруповання у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Станом на 7 червня у Чорному морі росіяни вивели 13 кораблів на бойове чергування.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі знаходиться сім ворожих кораблів.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 20 суден, з них 2 продовжило рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 31 судно, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Також, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.