Ворог зосереджує наступальні зусилля на чотирьох напрямках, обороняється на двох – Генштаб

Триває чотириста тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 8 ракетних ударів, зокрема, 2 ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранено 5 цивільних громадян. Окрім того, 5 російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. Нажаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

У пресслужбі застерегли, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Гряниківки.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, ворог обстрілює місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Хромового, Іванівського, Часового Яру та Ступочок.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів.

Росіяни продовжують під приводом евакуації цивільних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області. Так, в Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. Також, в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російської окупаційної адміністрації та так званої “народної міліції” разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також 3 склади боєприпасів ворога”, – зазначили у пресслужбі Генштабу.