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Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел, котрий раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від поспішного контрнаступу. Під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павло попередив, що зараз немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам Харківщини та Херсону 2022 року.

Неділя, 7 травня 2023, 19:33
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Про це інформує The Guardian.

Герой війни, який був головою військового комітету НАТО до 2018 року та нагороджений урядами Чехії та Франції за порятунок французьких військ під час боснійської війни в 1993 році, зауважив, що в Києві визнають, що в Україні залишаються прогалини в спроможності провести успішний наступ проти російських військ.

Зеленський закликав його та словацьку колегу Зузану Чапутову, аби кожна країна озброїла українську механізовану бригаду перед довгоочікуваним контрнаступом.

“Мабуть, у них все ще є відчуття, що немає всього, аби успішно розпочати операцію”, — пояснив Павел.

Оскільки підготовка все ще триває, Павел звернувся до Шмигаля під час зустрічей минулого тижня з проханням “не підштовхувати операцію до прискорення, поки українські сили не будуть повністю готові”.

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Очільник Чехії зазначив, що Україна неминуче зіштовхнеться з “жахливими втратами”, незалежно від потужності своїх сил, і не може дозволити собі провалу наступу.

Павел також додав, що головною вимогою Зеленського під час зустрічі 28 квітня були боєприпаси, оскільки він намагався наростити свої сили.

За словами президента Чехії, Києву не варто “недооцінювати росіян, тому що у них все ще достатньо живої сили та техніки, навіть якщо вона старша, ймовірно, в меншій кількості, проте все ж у них велика кількість артилерійського озброєння, у них багато боєприпасів”.

“Вони не такі неспроможні з точки зору оборони. І, звісно, ​​їм легше бути в обороні… Тож атакувати такого ворога, як Росія, буде складно і росіян не застануть зненацька вдруге”, — вважає Павел.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українська армія має вищий рівень підготовки та кращі можливості для потенційного контрнаступу проти РФ, ніж зазначено в оприлюднених надсекретних даних американської розвідки.

Варто додати, за останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.

Проте Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.

Відомо, що допоки погодні умови не поліпшають, українського контрнаступу не буде, оскільки є ризики, що військова техніка ЗСУ застрягне у болоті.

Теги: боєприпаси, аналітика, застерження, контрнаступ, Петр Павел, стратегія, Чехія

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