Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу

Про це інформує The Guardian.
Герой війни, який був головою військового комітету НАТО до 2018 року та нагороджений урядами Чехії та Франції за порятунок французьких військ під час боснійської війни в 1993 році, зауважив, що в Києві визнають, що в Україні залишаються прогалини в спроможності провести успішний наступ проти російських військ.
Зеленський закликав його та словацьку колегу Зузану Чапутову, аби кожна країна озброїла українську механізовану бригаду перед довгоочікуваним контрнаступом.
“Мабуть, у них все ще є відчуття, що немає всього, аби успішно розпочати операцію”, — пояснив Павел.
Оскільки підготовка все ще триває, Павел звернувся до Шмигаля під час зустрічей минулого тижня з проханням “не підштовхувати операцію до прискорення, поки українські сили не будуть повністю готові”.
Очільник Чехії зазначив, що Україна неминуче зіштовхнеться з “жахливими втратами”, незалежно від потужності своїх сил, і не може дозволити собі провалу наступу.
Павел також додав, що головною вимогою Зеленського під час зустрічі 28 квітня були боєприпаси, оскільки він намагався наростити свої сили.
За словами президента Чехії, Києву не варто “недооцінювати росіян, тому що у них все ще достатньо живої сили та техніки, навіть якщо вона старша, ймовірно, в меншій кількості, проте все ж у них велика кількість артилерійського озброєння, у них багато боєприпасів”.
“Вони не такі неспроможні з точки зору оборони. І, звісно, їм легше бути в обороні… Тож атакувати такого ворога, як Росія, буде складно і росіян не застануть зненацька вдруге”, — вважає Павел.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українська армія має вищий рівень підготовки та кращі можливості для потенційного контрнаступу проти РФ, ніж зазначено в оприлюднених надсекретних даних американської розвідки.
Варто додати, за останніми оцінками Сполучених Штатів, кількість вбитих та поранених російських військових в Україні різко зросла за останні місяці. Це свідчить про те, наскільки жорсткими стали бої. Контрнаступ України може призвести до ще жорсткіших боїв.
Проте Україна приховує від партнерів деталі майбутньому контрнаступу, зокрема через витік даних Пентагону у квітні.
Відомо, що допоки погодні умови не поліпшають, українського контрнаступу не буде, оскільки є ризики, що військова техніка ЗСУ застрягне у болоті.
- Напередодні російське видання “Медуза” повідомило, що Кремль роздав пропагандистським ЗМІ методички, як правильно розповідати про майбутній контрнаступ ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому російська влада вдалась до такого кроку.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в Україні вже повністю сформовані вісім бригад “Гвардії наступу”, наразі бійці проходитимуть кількатижневе навчання.
- Напад Росії на Україну сколихнув події не лише в Європі, а й у всьому світі. Багато танків і винищувачів було знищено, а протиборчі сторони отримали військову техніку з інших країн. Росія втратила 50% своїх танків Т-72Б3 і Т-72Б3М і багато танків Т-80. Ці види транспортних засобів є одними з найсучасніших, які є в Росії.
- Глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців та світ не сприймати контрнаступ як “вирішальну битву”, адже це “викривляє картину українських зусиль”.
- Україна заявляє про завершення підготовки до весняного контрнаступу. Коли він розпочнеться, це стане ключовим моментом у війні. Але росіяни мали майже шість місяців, щоб підготувати ґрунт і побудувати складну систему захисту. Прорив захисту росіян стане для ЗСУ величезним випробуванням.