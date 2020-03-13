Про це повідомляється на сайті організації.

У повідомленні сказано, що незалежно від розташування країни, кліматичних умов, віку людини, засобів захисту і так далі – ризик зараження коронавірусною інфекцією зберігається.

Єдиний і найефективніший спосіб захисту від коронавірусної інфекції, на сьогоднішній день, часте миття рук.

Міф 1. Коронавірус гине в умовах холоду і морозу

У ВООЗ зазначили, що немає підстав вважати, що холодна погода може знищити новий коронавірус або інші захворювання.

Міф 2. Гаряча ванна вбиває коронавірусну інфекцію

Якщо людина прийматиме гарячу ванну, це жодним чином не вплине на вірогідність її зараження коронавірусною інфекцією.

Міф 3. Коронавірус передається через укуси комарів

На сьогоднішній день немає жодного підтвердженого факту того, що новий коронавірус може передаватися комарами. Новий коронавірус – це респіраторний вірус, який поширюється через краплі, що утворюються, коли інфікована людина кашляє або чхає, або через краплі слини або виділення з носа.

Міф 4. Сушарки для рук знищують коронавірус

Якщо після миття рук або дезінфекції шкіри певними засобами захисту висушити руки за допомогою механічної сушарки, це жодним чином не вплине на ймовірність зараження.

Міф 5. Ультрафіолет вбиває коронавірус

Не варто використовувати ультрафіолетові лампи для стерилізації рук або інших ділянок шкіри, оскільки ультрафіолетове випромінювання може викликати запалення.

Міф 6. Теплові сканери допомагають знайти заражених коронавірусом

Теплові сканери ефективні тільки тоді, коли потрібно швидко визначити, у кого істотно підвищена температура тіла. При цьому, якщо людина заражена коронавірусною інфекцією, температура тіла може підвищитися в період від 2 до 10 днів.

Міф 7. Спирт і хлор знищують коронавірус

Незалежно від того, якою рідиною для дезінфекції поверхні шкіри буде користуватися людина, розпилювання не може врятувати від зараження, але при цьому буде шкідливим для одягу і слизової оболонки очей і рота.

Міф 8. Вакцина від пневмонії захищає від коронавірусу

Ні. Вакцини проти пневмонії не захищають від нового коронавірусу. Вірус настільки новий і незвичний, що йому потрібна власна вакцина. Дослідники намагаються розробити вакцину проти 2019 нКоВ, і ВООЗ підтримує їх зусилля.

Міф 9. Регулярне промивання носа фізіологічним розчином запобігає потраплянню коронавірусу

Поки що немає даних про те, що регулярне промивання носа фізіологічним розчином захистило людей від зараження новим коронавірусом. Є лише деякі обмежені докази того, що регулярне промивання носа фізіологічним розчином може допомогти людям швидше відновитися після застуди. Проте, регулярне полоскання носа не запобігає респіраторній інфекції.

Міф 10. Часник запобігає зараженню коронавірусом

Часник – це здорова їжа, яка може мати деякі протимікробні властивості. Тим не менш, немає даних про те, що вживання часнику захистило людей від нового коронавірусу.

Міф 11. Коронавірусом заражаються тільки люди похилого віку

Насправді, люди в будь-якому віці можуть бути заражені новим коронавірусом (2019 нКоВ). Люди похилого віку і люди з раніше існуючими захворюваннями (такими як астма, діабет, хвороби серця) виявляються більш уразливими для нового типу вірусу.

Міф 12. Антибіотики ефективні для профілактики коронавірусу

Ні, антибіотики не діють проти вірусів, тільки бактерії. Однак, якщо людину госпіталізували через 2019 нКоВ, їй можуть прописати антибіотики, оскільки можлива бактеріальна коінфекція.

Міф 13. Коронавірус можна вилікувати спеціальним ліками

На сьогоднішній день не існує спеціальних ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу (2019 нКоВ). Проте, інфіковані вірусом повинні отримувати відповідну допомогу для полегшення і лікування симптомів.