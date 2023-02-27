Про це сповіщає “Голос Америки”.
Як повідомляється, документ підписали керівниця Федеральної комісії з комунікацій США Джессіка Розенворсел та представниця Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Лілія Мальон під час Світового конгресу мобільних технологій (Mobile World Congress) у Барселоні.
Пояснюється, що Меморандум формалізує партнерство країн для “взаємовигідного обміну ідеями у сфері політики регулювання зв’язку з метою сприяння розвитку передових комунікацій в обох країнах”. За інформацією федеральної комісії США, рартнери сприятимуть обміну інформацією, досвідом та зміцненню потенціалу, а також ініціативами, пілотними рішеннями чи проеєтами.
“Ніщо не може бути яснішим, ніж те, що Сполучені Штати є другом і партнером для сильної, безпечної, незалежної та процвітаючої України. Це включає телекомунікаційну політику, і ми прагнемо підтримувати та прислухатися до наших друзів і партнерів у Києві”, – сказала Розенворсель.
Мальон, своєю чергою, зазначила, що це партнерство матиме позитивний вплив на розвиток телекомунікаційного сектору в обох країнах.
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