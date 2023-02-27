США та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у галузі телекомунікацій. Зокрема, йдеться про відбудову телекомунікаційної інфраструктури, поліпшення якості обслуговування та покриття, а також впровадження мобільного зв'язку покоління 5G.

Про це сповіщає “Голос Америки”.

Як повідомляється, документ підписали керівниця Федеральної комісії з комунікацій США Джессіка Розенворсел та представниця Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації Лілія Мальон під час Світового конгресу мобільних технологій (Mobile World Congress) у Барселоні.

Пояснюється, що Меморандум формалізує партнерство країн для “взаємовигідного обміну ідеями у сфері політики регулювання зв’язку з метою сприяння розвитку передових комунікацій в обох країнах”. За інформацією федеральної комісії США, рартнери сприятимуть обміну інформацією, досвідом та зміцненню потенціалу, а також ініціативами, пілотними рішеннями чи проеєтами.

“Ніщо не може бути яснішим, ніж те, що Сполучені Штати є другом і партнером для сильної, безпечної, незалежної та процвітаючої України. Це включає телекомунікаційну політику, і ми прагнемо підтримувати та прислухатися до наших друзів і партнерів у Києві”, – сказала Розенворсель.

Мальон, своєю чергою, зазначила, що це партнерство матиме позитивний вплив на розвиток телекомунікаційного сектору в обох країнах.