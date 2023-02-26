У відповідь на триваючу агресію Російської Федерації проти України, якій значною мірою сприяла Білорусь, Міністерство торгівлі розширює та посилює існуючі санкції проти Росії та Білорусі, включаючи сферу дії Правил експортного адміністрування.

Про це повідомляє пресслужба Федерального реєстра США.

Нові обмеження щодо “предметів розкоші” для Росії та Білорусі розширює сферу застосування санкцій, додаючи двісті сімдесят шість додаткових записів, які потребуватимуть ліцензії на експорт чи реекспорт до Росії, чи Білорусі або переміщення всередині них, а також для визначених російських і білоруських олігархів і зловмисників у всьому світі. Обмеження щодо цих додаткових товарів мають на меті накласти додаткові витрати на росіян і білорусів, які підтримують вторгнення російського уряду в Україну. Предмети, які додає це правило, включають різноманітні “предмети розкоші”.

Так, США заборонили експортувати до РФ та РБ 276 одиниць товарів.

Зокрема під заборону потрапили кондиціонери за ціною понад $750, холодильники дорожчі за $750, мікрохвильові печі, посудомийні машини, кавомашини та смартфони, котрі вартують більш як $300.

Зауважимо, 24 лютого Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 (“Великої сімки”) запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і з країн Європи, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.

Окрім цього, 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні..

Щобільше, 24 лютого Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ.