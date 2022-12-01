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ВР звільнила Кубракова з посади міністра інфраструктури України та призначила віцепрем’єр-міністром інфраструктури та регіонального розвитку

Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України та відразу призначила віцепрем’єр-міністром інфраструктури та регіонального розвитку.

Четвер, 1 грудня 2022, 17:01
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Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, звільнення Олександра Кубракова підтримали 242 нардепи. Тоді як за призначення на нову посаду проголосували 263 парламентарії.

Ярослав Железняк зауважив, що під час голосування за призначення Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра інфраструктури та регіонального розвитку був присутній прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що 30 листопада до Верховної Ради України надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури України.

Що відомо про Олександра Кубракова?

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську Дніпропетровської області України. Закінчив Київський економічний університет, спеціальність – маркетолог, пройшов короткотермінову програму у “Harvard Kennedy School”.

Раніше Олександр Кубраков відповідав за дороги в “Укравтодорі” та разом з Кирилом Тимошенком займався одним з наймасштабніших проєктів команди Володимира Зеленського – програмою “Велике будівництво”.

З 19 листопада 2019 року – голова “Укравтодору”. За 2020 рік на автодороги виділили понад 120 млрд гривень на 4000 км. Частину коштів через різні причини не встигли освоїти, тому план із ремонту та будівництва доріг частково не виконали.

Нагадаємо, що у 2021 році  вибухнув скандал у кабінетах вищої влади України. Як виявилося, міністра інфраструктури Олександра Кубракова в останній момент було викреслено зі складу делегації, яка мала супроводжувати президента Володимира Зеленського під час візиту до США.

Офіційного пояснення щодо цього інциденту не було. Проте, за даними джерел ВР, Кубракова викреслили через те, що Білий дім не хоче мати справу з людиною, яка була пов’язана з корупцією. Адже під час переговорів з Байденом планувалося обговорити, зокрема, “інфраструктурний” трек, розвиток портової галузі та залізничного транспорту. На той час Держдеп не вважав за потрібне говорити про подібні речі з Кубраковим як куратором операції з відмивання мільйонів бюджетних грошей на проєкті “Велике будівництво”.

19 травня 2021 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Того ж дня комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав кандидатуру Кубракова для призначення на цю посаду.

20 травня 2021 року Верховна Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури України. За його призначення проголосували 284 депутати.

Теги: звільнення, Кабмін, кадрові зміни, кадрові призначення, Міністерство інфраструктури України, Олександр Кубраков, ВРУ

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