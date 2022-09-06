Результати дослідження оприлюднили на сайті Європейської Комісії.
Відповідно до даних дослідження, зареєстровано високий рівень солідарності європейців з Україною у її боротьбі проти російського вторгнення. Що стосується дій ЄС, то найбільше схвалюється гуманітарна підтримка (92%), за якою йде прийом в ЄС українців, які втікають від війни (90%). 78% європейців підтримують економічні санкції, введені проти російського уряду, компаній і фізичних осіб. Майже семеро із десяти опитаних (68%) виступають за постачання військової техніки в Україну. Абсолютна більшість респондентів задоволена відповіддю як ЄС (57%), так і свого національного уряду (55%).
Окрім цього, підтримку європейці висловили також щодо енергетичної політики Євросоюзу, зокрема за зменшення залежності від російських енергоносіїв. Так, переважна більшість громадян ЄС погоджуються з тим, що ЄС має інвестувати у відновлювані джерела енергії (87%), зменшити свою залежність від російських джерел енергії (86%), і що сховища газу в країнах ЄС мають бути швидко заповнені, щоб забезпечити безперебійне постачання газу протягом зима (86%). Крім того, 85% вважають, що підвищення енергоефективності зробить європейців менш залежними від виробників енергії за межами ЄС, тоді як 83% виступають за те, щоб країни-члени ЄС спільно купували енергію в інших країнах, щоб отримати кращу ціну. 78% респондентів повідомили, що нещодавно вжили заходів для зменшення споживання енергії або планують зробити це найближчим часом.
Водночас європейців дедалі більше хвилює економічна ситуація в ЄС і у власній країні. Позитивно цю ситуацію нині оцінюють лише 40% опитаних (на 5 пунктів менше, ніж минулого року), при цьому 51 відсоток оцінюють економічну ситуацію в ЄС як “погану”. Подібні позиції у ставленні європейців до економічної ситуації у своїх країнах – лише 34% задоволені станом національної економіки, 64% вважають ситуацію важкою. Ще 53% вважають, що економічна ситуація погіршилася протягом минулих 12 місяців.
Тим часом підтримка євро зростає, досягаючи найвищого рівня за всю історію: вісім із 10 респондентів у єврозоні (+3 в.п.) і 72% в ЄС (+3 в.п.) виступають за Європейський економічний і валютний союз з єдиною валютою – євро.
Довідка. Євробарометр провів опитування у період з 17 червня по 17 липня 2022 року. У дослідженні взяли участь 26 468 громадян ЄС в усіх 27-ми країнах.
- Економіка в країнах єврозони у другому кварталі зросла не так значно, як очікувалося. З квітня по червень 2022 року сукупний ВВП зріс у порівнянні з першим кварталом лише на 0,6%. Раніше зростання передбачали на рівні 0,7%.
- Курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відбилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.
- У Німеччині більшість громадян підтримують санкції проти РФ, натомість 40% опитаних виступають проти санкцій, якщо ті негативно вплинуть на життя у ФРН.