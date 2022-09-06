Дослідження Standard Eurobarometer свідчить про підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.

Результати дослідження оприлюднили на сайті Європейської Комісії.

Відповідно до даних дослідження, зареєстровано високий рівень солідарності європейців з Україною у її боротьбі проти російського вторгнення. Що стосується дій ЄС, то найбільше схвалюється гуманітарна підтримка (92%), за якою йде прийом в ЄС українців, які втікають від війни (90%). 78% європейців підтримують економічні санкції, введені проти російського уряду, компаній і фізичних осіб. Майже семеро із десяти опитаних (68%) виступають за постачання військової техніки в Україну. Абсолютна більшість респондентів задоволена відповіддю як ЄС (57%), так і свого національного уряду (55%).

Окрім цього, підтримку європейці висловили також щодо енергетичної політики Євросоюзу, зокрема за зменшення залежності від російських енергоносіїв. Так, переважна більшість громадян ЄС погоджуються з тим, що ЄС має інвестувати у відновлювані джерела енергії (87%), зменшити свою залежність від російських джерел енергії (86%), і що сховища газу в країнах ЄС мають бути швидко заповнені, щоб забезпечити безперебійне постачання газу протягом зима (86%). Крім того, 85% вважають, що підвищення енергоефективності зробить європейців менш залежними від виробників енергії за межами ЄС, тоді як 83% виступають за те, щоб країни-члени ЄС спільно купували енергію в інших країнах, щоб отримати кращу ціну. 78% респондентів повідомили, що нещодавно вжили заходів для зменшення споживання енергії або планують зробити це найближчим часом.

Водночас європейців дедалі більше хвилює економічна ситуація в ЄС і у власній країні. Позитивно цю ситуацію нині оцінюють лише 40% опитаних (на 5 пунктів менше, ніж минулого року), при цьому 51 відсоток оцінюють економічну ситуацію в ЄС як “погану”. Подібні позиції у ставленні європейців до економічної ситуації у своїх країнах – лише 34% задоволені станом національної економіки, 64% вважають ситуацію важкою. Ще 53% вважають, що економічна ситуація погіршилася протягом минулих 12 місяців.

Тим часом підтримка євро зростає, досягаючи найвищого рівня за всю історію: вісім із 10 респондентів у єврозоні (+3 в.п.) і 72% в ЄС (+3 в.п.) виступають за Європейський економічний і валютний союз з єдиною валютою – євро.

Довідка. Євробарометр провів опитування у період з 17 червня по 17 липня 2022 року. У дослідженні взяли участь 26 468 громадян ЄС в усіх 27-ми країнах.