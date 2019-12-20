Міністр фінансів України Оксана Маркарова запевнила, що про секвестр державного бюджету на 2019 рік (скорочення бюджетних витрат) мова не йде.

Про це вона поінформувала під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, коментуючи інформацію про недовиконання бюджету і призупинення виплат, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Маркарової, “все знаходиться під контролем”.

“Хочу запевнити, що все знаходиться під контролем, і ми планово, спокійно, як і в попередні роки, завершимо 2019 рік і увійдемо в рік 2020-й”, – заявила міністр.

“Є фактори, які вплинули на певне недовиконання по доходах. Однак це недовиконання є повністю контрольованим, воно не вимагає ніяких секвестрів або інших складних слів, якими в останні кілька днів намагаються з телевізорів внести трохи паніки”, – наголосила Маркарова.

Вона запевнила, що Уряд вживає заходів, щоб профінансувати всі необхідні витрати.

“Ми вживаємо заходів, які дозволять нам профінансувати всі витрати. Є два типи витрат: захищені і незахищені. Що таке захищені видатки? Це зарплати, медикаменти, пенсії, соціальні витрати, все, що стосується, в тому числі, безпеки та оборони і зарплат в цьому секторі. Ці всі витрати фінансуються ритмічно з початку року, з ними немає жодних проблем. І проблем не буде. Є незахищені видатки – закупівлі товарів, послуг, на які протягом всіх 11 місяців були відкриті асигнування. 11 місяців було достатньо для відповідальних розпорядників, щоб відкрити, подавати платіжки, можна було провести тендерні процедури. Але деяким, як завжди, не вистачає часу”, – розповіла глава Мінфіну.

ДОВІДКА. Секвестр – скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету. Обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету, виникненням форс-мажорних обставин тощо.