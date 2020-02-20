Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.
“Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на всіх бортах попередніх прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного нагляду в жодного пасажира і члена екіпажу не виявлені симптоми хвороби. Всі пасажири — здорові”, – сказано в повідомленні.
Одночасно в міністерстві додали, що всі пасажири, що прибувають з Китаю, проходили температурний скринінг.
“Наші епідеміологи протягом інкубаційного періоду двічі зв’язувалися з пасажирами (на 5 і 14 день) і тримали ситуацію під контролем”, – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що людей, які прибували з Китаю суміжними рейсами, перевіряли в проміжних країнах.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.