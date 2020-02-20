У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що жодної людини з попередніх прямих рейсів з Китаю немає симптомів коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

“Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на всіх бортах попередніх прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного нагляду в жодного пасажира і члена екіпажу не виявлені симптоми хвороби. Всі пасажири — здорові”, – сказано в повідомленні.

Одночасно в міністерстві додали, що всі пасажири, що прибувають з Китаю, проходили температурний скринінг.

“Наші епідеміологи протягом інкубаційного періоду двічі зв’язувалися з пасажирами (на 5 і 14 день) і тримали ситуацію під контролем”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що людей, які прибували з Китаю суміжними рейсами, перевіряли в проміжних країнах.