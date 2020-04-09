Під час сьогоднішнього уроку всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі, ініційованій президентом Володимиром Зеленським, 33-го президента США Гаррі Трумена зробили "Турменом".

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, вчителька розповідала про динаміку Холодної війни, протистояння НАТО та організації Варшавського договору (ОВД) та прояви міжнародної напруженості.

У цей момент на екрані з’явився слайд, на якому Трумена назвали “Турменом”.

(На відео з 10:30)

Довідка. Гаррі С. Трумен – 33-й президент Сполучених Штатів (1945–1953 роки). Під час свого президентства він зіткнувся зі значними труднощами у внутрішніх справах США. Крім того, правління Трумена було насичене подіями у міжнародних справах — завершення Другої світової війни, його рішення про застосування ядерної зброї проти Японії, заснування Організації Об’єднаних Націй, план Маршалла по відновленню Європи, доктрина Трумена у стримуванні комунізму, початок холодної війни, створення НАТО, а також Корейська війна.