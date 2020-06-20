На Закарпатті стрімко зростає кількість хворих на коронавірус COVID-19. Це призвело до того, що реанімаційні відділення переповнені, і лікарні першої хвилі незабаром можуть бути не в змозі приймати нових пацієнтів.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

“Погіршення епідситуації призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих. У першу чергу значно збільшилася кількість хворих із важким перебігом хвороби. У всіх лікарнях першої хвилі міста Ужгорода реанімаційні відділення переповнені. Кількість важких хворих зросла в рази… І не тільки лікарні Ужгорода. Всі лікарні першої хвилі майже повністю заповнені”, – наголосив Поляк.

Він уточнив, що зараз у лікарнях першої хвилі приймають мало хворих, оскільки процес одужання пацієнтів із коронавірусом відбувається важко (близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі).

“А раз не виписуємо хворих – значить, нікуди класти нових”, – сказав Поляк.

За його словами, лікарні заповнені не тільки в Ужгороді, але і в таких районах Закарпаття, як Рахівський, Хустський, Іршавський та Свалявський.

“У деяких районах – Хустському, Свалявському, Іршавському, лікарні також заповнені. Майже в кожній лікарні знаходяться більше 30 хворих”, – розповів головлікар.

У свою чергу голова Закарпатської ОДА Олексій Петров розповів, що за останню добу в регіоні виявили найбільшу за весь час кількість нових випадків коронавірусу – 109 інфікованих.

“Вважаємо, що така тенденція в основному пов’язана з тим, що пом’якшення карантину люди сприйняли як його скасування. Спостерігаємо низьку соціальну відповідальність. Майже не використовуються в громадських місцях, транспорті масковий режим, дезінфекція. Отримуємо інформацію про порушення карантинних обмежень під час весіль, поховань, релігійних зібрань”, – наголосив він.

Петров уточнив, що, з огляду на тенденції, влада буде змушена посилювати карантин. Він допустив зупинку громадського транспорту (на вихідні дні).