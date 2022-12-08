Головну ялинку Харкова встановили на станції метро "Університет", де їй не зашкодить російська артилерія чи ракетні удари.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони у Twitter.

“Харків. Цього року головну ялинку міста встановили на станції метро, ​​де вона не постраждає від російської артилерії чи ракетних ударів. Свята наближаються, незважаючи ні на що”, — зазначили у відомстві.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті Новий рік святкуватимуть без ялинки на центральній площі.

Водночас за його словами, міська влада планує низку святкових заходів. Яких саме, мер не уточнив: “Навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям і деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. Ми зробимо деякі цікаві речі. Ви побачите”.