Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони у Twitter.
“Харків. Цього року головну ялинку міста встановили на станції метро, де вона не постраждає від російської артилерії чи ракетних ударів. Свята наближаються, незважаючи ні на що”, — зазначили у відомстві.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті Новий рік святкуватимуть без ялинки на центральній площі.
Водночас за його словами, міська влада планує низку святкових заходів. Яких саме, мер не уточнив: “Навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям і деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. Ми зробимо деякі цікаві речі. Ви побачите”.
- Голова Києва Віталій Кличко розповів про те, що цього року головна ялинка “незламності” країни буде штучною, заввишки 12 метрів та прикрашена енергоощадними гірляндами.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у період новорічно-різдвяних свят жодних масштабних святкувань у столиці не буде, однак у місті все ж встановлять “символічні” ялинки, зокрема й на Софійській площі.