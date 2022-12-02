Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті Новий рік святкуватимуть без ялинки на центральній площі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

За його словами, такої ялинки, як “ми звикли, на площі Свободи не буде”, тому що війна й містяни повинні це зрозуміти.

Водночас за його словами, міська влада планує низку святкових заходів. Яких саме, мер не уточнив: “Навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям і деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. Ми зробимо деякі цікаві речі. Ви побачите”.

Нагадаємо, що міський голова Києва Віталій Кличко розповів про те, що цього року головна ялинка “незламності” країни буде штучною, заввишки 12 метрів та прикрашена енергоощадними гірляндами.

Однак не всі кияни підтримали ідею столичного очільника та створили петицію проти встановлення ялинки у Києві. Менш як за добу вона набрала необхідну кількість підписів.