Розслідування німецької газети "Welt am Sonntag" виявило, що попри санкції Євросоюзу, які були запроваджені проти Росії ще у 2014 році, ФРН продовжує зміцнювати воєнну промисловість РФ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила юристка-міжнародниця, кандидатка юридичних наук, дружина посла України у ФРН Світлана Мельник.

Вона зазначила, що уряд Німеччини вперто відмовляється допомагати Україні з військовим озброєнням, щоденно придумуючи нові відмовки, хоча право на самооборону гарантоване ст. 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Водночас Берлін всі ці роки продовжує тишком зміцнювати воєнну промисловість Російської Федерації. Це відбувається всупереч запровадженим ще у 2014 році санкціям ЄС.

Тільки у 2020 році уряд ФРН схвалив експортні постачання товарів так званого подвійного призначення (dual-use goods) до Росії на 366 мільйонів євро.

“Йдеться про видані урядовим агентством BAFA 673 окремі дозволи на постачання з Німеччини до Росії критичної продукції, яку можна використовувати для воєнних цілей. До прикладу, на промислове обладнання для виробництва зброї, високі технології для літакобудування, спеціальні хімічні речовини”, – пише Світлана Мельник.

Це все відбувається всупереч санкціям Євросоюзу, які були запроваджені після анексії Криму та які мають надзвичайно жорсткі критерії щодо експорту подібних товарів в Росію.

Світлана Мельник додала, що у 2020 році Москва здобула 4 місце серед адресатів німецького експорту dual-use goods.

“Як вигадаєте: скільки дозволів на товари подвійного призначення Німеччина надала Україні? Аж на 17 мільйонів євро, що у 21 раз менше аніж для Росії”, – додала юристка.

Всі останні роки Берлін продовжує відхиляти звернення українських компаній на товари dual-use goods, навіть щодо таких “небезпечних” речей як порошок для виробничого процесу. Як зауважила Мельник, Україна отримує відмови, хоча для Києва не існує жодних обмежень чи санкцій на подібні постачання.