18 грудня лідер англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі заявив, що вторгнення Росії в Україну "відкрило ворота пекла", вивільнивши "кожне зло" по всьому світу: від вбивств і зґвалтувань на окупованих територіях до голоду та боргів в Африці та Європі.

Цитує священнослужителя найвищого рангу у всесвітній англіканській громаді видання RFI.

Наприкінці минулого місяця він відвідав Україну, щоб зустрітися з церковними лідерами та місцевими християнами, а також з внутрішньопереміщеними через війну особами.

Він сказав, що був вражений “розміром масових могил у Бучі, фотографіями того, що було зроблено з людьми там, зґвалтуваннями, масовими вбивствами, катуваннями з боку окупаційних російських військ”.

Лідер англіканської церкви додав, що наслідки російської агресії також відчуваються далеко за межами України.

“По суті, ми знаходимося в одній і тій же боротьбі на одному місці. Коли Україна була окупована за рішенням президента (Володимира) Путіна, ворота пекла відчинилися, і вся зла сила вийшла по всьому світу”, — сказав він.

Архієпископ Кентерберійський додав, що за тиждень до відвідин України був у Мозамбіку, де голод панує на всьому узбережжі Східної Африки. Також наслідком російського вторгнення він назвав інфляцію, енергетичну кризу, є страждання, є дефіцит ліків тощо. Доки не буде виведення російських військ і припинення вогню, прогресу не буде.

Також він констатував, що принаймні частково війна винна у тотальному зниженню рівня платоспроможності населення у Великій Британії.