Цитує священнослужителя найвищого рангу у всесвітній англіканській громаді видання RFI.
Наприкінці минулого місяця він відвідав Україну, щоб зустрітися з церковними лідерами та місцевими християнами, а також з внутрішньопереміщеними через війну особами.
Він сказав, що був вражений “розміром масових могил у Бучі, фотографіями того, що було зроблено з людьми там, зґвалтуваннями, масовими вбивствами, катуваннями з боку окупаційних російських військ”.
Лідер англіканської церкви додав, що наслідки російської агресії також відчуваються далеко за межами України.
“По суті, ми знаходимося в одній і тій же боротьбі на одному місці. Коли Україна була окупована за рішенням президента (Володимира) Путіна, ворота пекла відчинилися, і вся зла сила вийшла по всьому світу”, — сказав він.
Архієпископ Кентерберійський додав, що за тиждень до відвідин України був у Мозамбіку, де голод панує на всьому узбережжі Східної Африки. Також наслідком російського вторгнення він назвав інфляцію, енергетичну кризу, є страждання, є дефіцит ліків тощо. Доки не буде виведення російських військ і припинення вогню, прогресу не буде.
Також він констатував, що принаймні частково війна винна у тотальному зниженню рівня платоспроможності населення у Великій Британії.
Велбі публічно критикував війну Росії проти України, називаючи її вторгнення в лютому “актом великого зла” та наголошував, що не можна дати Росії перемогти – “справедливість вимагає поразки”.
- Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні, яку спровокувала Росія, є глобальною. Він не бачить ознак, що вона закінчиться в найближчій перспективі.
- Папа Римський Франциск порівняв російський напад на Україну з нацистською операцією під час Другої світової, яка призвела до смертей мільйонів людей, переважно євреїв. Проте понтифік не згадав про РФ, коли виступав на своїй щотижневій аудієнції.
- Папа Римський Франциск запропонував цьогоріч купувати менше подарунків на Різдво та натомість пожертвувати заощаджені кошти Україні.