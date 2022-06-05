Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 становлять:
особового складу: 31150 (+100 російських окупантів протягом доби) ліквідовано;
танків ‒ 1381 (+5 за добу) одиниць;
бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) одиниць;
артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;
РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
засоби ППО – 95 (+0);
літаків – 210 (+0) одиниць;
гелікоптерів – 175 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8) одиниць;
крилаті ракети – 122 (+0);
кораблі /катери – 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;
спеціальна техніка – 53 (+1);
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
“Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!”, – наголошують у Генштабі.
- Розпочалася сто друга доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави, зокрема у Києві.
- Нагадаємо, сьогодні близько 6 ранку жилеті столиці України прокинулися від гучних вибухів.
- Також російські війська, задіяні у спробах окупації Сєвєродонецька (Луганська область) погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.
- Українські війська провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, а просування російських прямих нападів на місто та ширші операції з його оточення залишаються повільними. Українська оборона на сході залишається ефективною.