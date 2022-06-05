Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 становлять:

особового складу: 31150 (+100 російських окупантів протягом доби) ліквідовано;

танків ‒ 1381 (+5 за добу) одиниць;

бойових броньованих машин  ‒ 3392 (+13) одиниць;

артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

засоби ППО – 95 (+0);

літаків – 210 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 175 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8) одиниць;

крилаті ракети – 122 (+0);

кораблі /катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;

спеціальна техніка – 53 (+1);

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. 

“Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!”, – наголошують у Генштабі. 