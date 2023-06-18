Джерело: Міноборони Великої Британії
Зазначається, що останніми днями під час контрнаступальних операцій української армії тривають запеклі бої. При цьому найбільш інтенсивні бойові дії зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.
За даними розвідки, на всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції і досягла незначних успіхів. Водночас на півдні російські війська часто проводять “відносно ефективні” оборонні операції.
“Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні”, – відзначили у відомстві.
- Фахівці британської розвідки зазначили, що РФ отримала тимчасову авіаційну перевагу на півдні України.
- Гусеничний бронетранспортер британської армії FV103 Spartan, на який зібрав кошти Фонд Сергія Притули, зараз експлуатується українською армією на сході України.
- Українські військові продовжують контрнаступальні операції, зокрема, під Бахмутом.