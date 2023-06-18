За даними розвідки Сполученого Королівства, втрати в лавах російської армії під час українських контрнаступальних дій, ймовірно, є найвищими з моменту піку битви за місто Бахмут Донецької області у березні цього року.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Зазначається, що останніми днями під час контрнаступальних операцій української армії тривають запеклі бої. При цьому найбільш інтенсивні бойові дії зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

За даними розвідки, на всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції і досягла незначних успіхів. Водночас на півдні російські війська часто проводять “відносно ефективні” оборонні операції.

“Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні”, – відзначили у відомстві.