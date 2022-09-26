Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 57200 (+500) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2290 (+15) од;

бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од;

артилерійських систем – 1369 (+1) од;

РСЗВ – 330 (+2) од;

засоби ППО ‒ 172 (+1) од;

літаків – 260 (+1) од;

гелікоптерів – 224 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);

крилаті ракети ‒ 241 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+1). 

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Джерело: Генштаб