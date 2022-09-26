Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 57200 (+500) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2290 (+15) од;
бойових броньованих машин ‒ 4857 (+25) од;
артилерійських систем – 1369 (+1) од;
РСЗВ – 330 (+2) од;
засоби ППО ‒ 172 (+1) од;
літаків – 260 (+1) од;
гелікоптерів – 224 (+4) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
крилаті ракети ‒ 241 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;
спеціальна техніка ‒ 131 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
- Розпочалася двісті п’ятнадцята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби від російських обстрілів постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.
- У деокупованому Ізюмі знайдено ще два масові поховання. Президент Володимир Зеленський, що там знаходиться велика кількість тіл.
- США заявили, що Росію чекатимуть катастрофічні наслідки у випадку застосування ядерної зброї. Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що Штати та союзники рішуче відреагують.
- Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації, спрямованої на негайний вплив на поле бою. Швидких розв’язання цих проблем немає.